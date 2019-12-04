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Кабмин разблокировал 800 млн гривен на развитие регионов

Это треть от того, что положено по правительственному распоряжению.

Кабмин разблокировал 800 млн гривен на развитие регионов
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров принял решение о том, чтобы разблокировать 800 млн гривен на социально-экономическое развитие регионов.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовского облсовета Александр Ганущин.

"Кабинет министров Украины только что принял решение разблокировать 800 млн гривен на субвенции местным бюджетам... Это 1/3 от того, что положено по правительственному распоряжению 500-р, которое предусматривает 2500 млн гривен", - написал он.

"Напоминаю, речь идет о почти более чем четырехмесячной задержке в перечислении средств на ремонты в школах, садиках и больницах, которая началась с письма руководителя Офис Президента Украины в конце июля... Тем, кто попал в 800 млн - наши поздравления). Теперь Алексей Гончарук - премьер-министр Украины, смелее, ждем остальные 2/3 или 1,7 млрд гривен", - добавил Ганущин.

Напомним, новый Кабмин не разблокировал 7,5 млрд гривен для регионов, которые находятся в Государственном фонде регионального развития. В Офисе президента говорили, что финансирование регионам заблокировано в связи с коррупционными рисками.

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