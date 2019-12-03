В Минэкономики назвали первую пятерку предприятий для приватизации

Первыми в очереди на приватизацию станут Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Электротяжмаш", "Президент-отель" и шахта "Краснолиманская", сообщил в интервью "Экономической правде" замминистра экономики Павел Кухта.

Он отметил, что долг Одесского припортового завода мешает не только его продаже, а и работе. Также Кухта подчеркнул, что долги есть и у других предприятий.

"У многих госпредприятий высокая долговая нагрузка, многие участвуют в судебных процессах", - сообщил он.

По словам замминистра экономики, с ОПЗ работает инвестиционный советник.

Напомним, в 2018 год Фонд государственного имущества Украины выбрал первых советников для объектов "большой приватизации", советником ОПЗ избрали компанию Pericles Global Advisory. Однако дальше приватизация Одесского припортового завода, который пытаются продать не первый год, не продвинулась.

В 2009 году Игорь Коломойский в лице компании "Нортима" выиграл конкурс по приватизации ОПЗ. Однако уже спустя час после торгов комиссия отказалась признать "Нортиму" победителем конкурса. Члены комиссии посчитали цену заниженной (5 млрд гривен) и выразили сомнение в полезности такой продажи. В результате конкурс по продаже ОПЗ в 2009 году признали несостоявшимся.

В 2016 году ОПЗ выставляли на продажу дважды. Интерес к заводу демонстрировали ЧАО "Нефтебурение" Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника, Glenshee Holdings Александра Ярославского, американская IBE Trade Алекса Ровта и компания Amjad Investment (ОАЭ) шейха Сухаила Салима Бахвана. Сначала завод пытались продать за 13,175 млрд гривен (около $500 млн), потом - за 5,16 млрд гривен ($201 млн), но оба конкурса провалились.

В ФГИ заявляли, что ключевым фактором отсутствия заявок была отрицательная ценовая конъюнктура на мировых рынках минеральных удобрений, высокая цена на природный газ, убыточная деятельность предприятия и продолжение наращивания долгов, в т.ч. перед OSTCHEM Holding.

ОПЗ располагает крупнейшим в СНГ производством аммиака и просто крупным производством карбамида, а также уникальным терминалом по перевалке аммиака на морские судна. Кроме того, одесский завод является конечным звеном аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса.

25 сентября 2019 Кабинет министров утвердил советником по приватизации Одесского припортового завода американскую компанию Pericles Global Advisory LLC, которую выбрали на конкурсе больше года назад.