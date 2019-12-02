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Разумков подписал госбюджет на 2020 год

Теперь документ должен подписать Владимир Зеленский. 

Разумков подписал госбюджет на 2020 год
Фото: Макс Левин

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал государственный бюджет на 2020 год. Соответствующая информация появилась на сайте парламента.

Спикер Рады заявил, что не нарушил сроки подписания, передают "Українські новини"

"Не просрочили сроки. Обрабатывали наши управления для того, чтобы выйти на качественный документ. Это техническая работа. Плюс, это связанно с тем, что я был в командировке. Я думаю, что на бюджет это точно негативно не повлияет", - заявил он.

Как известно, профильный комитет должен в течение 10 дней после принятия в целом подготовить документ, а председатель Рады имеет до 5 дней на его подписание. После этого документ должен подписать президент. 

Напомним, 14 ноября Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2020 год во втором чтении и в целом.

Доходы госбюджета-2020 ко второму чтению Кабмин предложил установить на уровне 1 093,669 млрд гривен, расходы – 1 180,099 млрд гривен.

Дефицит госбюджета-2020 составит 2,09% ВВП, или 94,275 млрд гривен (в первом чтении дефицит госбюджета предлагался на уровне 95,131 млрд гривен).

Подробнее о том, как депутаты голосовали за бюджет, читайте в материале "Бюджет-2020: в турборежиме и со скандалом". 

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