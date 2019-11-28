Отношение украинцев к Зеленскому, Разумкову и Гончаруку ухудшилось - опрос КМИС

В конце ноября ухудшилось отношение украинцев к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и спикеру Рады Дмитрию Разумкову. Такие данные соцопроса опубликовали в Киевском международном институте социологии (КМИС).

Также население Украины стало хуже оценивать действия президента, Кабмина и парламента. Так, в опросе по состоянию на конец ноября 52% респондентов ответили, что положительно относятся к Владимиру Зеленскому, 19% - что отрицательно. При этом в сентябре президент имел 73% симпатий, а в октябре - 64%.

Процент тех, кто негативно отнесся к Зеленскому, вырос с 7% в сентябре и 9% в октябре до 12% в начале ноября и 19% в конце этого месяца.

К главе Кабмина в конце ноября положительно отнеслись 11%, отрицательно - 25% опрошенных. В сентябре 49% участников опроса ответили, что вообще не знают, кто такой Гончарук, но к концу ноября их количество уменьшилось до 36%. В то же время выросло количество тех, кто относится к нему негативно: с 9% в сентябре и 14% в октябре до 18% в начале ноября и 25% в конце.

Спикер Рады в конце ноября собрал 24% положительного отношения и 16% отрицательного. При этом количество людей с негативным отношением к нему выросло с начала месяца: от 9% до 16%.

"Оценка действий президента Украины по сравнению с началом ноября в конце месяца ухудшилась: на 10 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 64% до 54%), и на 13 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 23% до 36%)", - говорится в релизе.

Оценка работы Кабмина в сравнении с началом ноября ухудшилась: на 7% стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 44% до 37%), на 11% увеличилось количество тех, кто не одобряет работу правительства (с 37% до 48%).

Хуже стали относиться украинцы и к Верховной Раде. В начале ноября количество тех, кому нравилась работа парламента, было на 9% больше (45% вместо нынешних 36%). На 12% стало больше тех, кто ее работу не одобряет (52% вместо 40%).

В КМИС уточнили, что проводили опрос путем телефонных звонков с 22 по 25 ноября случайным абонентам украинских операторов. Выборка репрезентативна для взрослого населения, в нее не вошли временно оккупированные территории.

Всего было опрошено 1500 человек, статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Напомним, в конце октября КМИС опубликовал результаты опроса электоральных симпатий в случае досрочных выборов мэра в Киеве. Согласно с ним, действующий мэр Киева Виталий Кличко имеет самые большие шансы на победу.