Политики Литвы и Польши напомнили Apple о том, что Крым – это Украина

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач, а также министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразили свое разочарование компании Apple из-за обозначения на картах Крыма как российской территории и напомнили, что Крым – это Украина. Об этом они заявили в своих соцсетях.

"Позвольте мне присоединиться к Украине, выражая разочарование действиями Apple. А именно недавнего обозначения Крыма как части России. Напомню один очевидный факт: это не так. Стыд вам, Apple!", - отметил Пшедач в своем твиттере.

Глава литовского МИДа призвал Apple убрать это "невежественное" исправление, поскольку Крым является оккупированной украинской территорией.

"Мы призываем Apple убрать эту невежественную точку зрения, поскольку статус в Крыму не изменился: его все еще оккупирует Россия, но это часть Украины", - подчеркнул политик в твиттере.

Напомним, Apple по требованиям РФ начала показывать на карте Крым как российскую территорию. Пользователи Apple могут увидеть Крым российским, только когда находятся на территории РФ.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сравнил политическую ошибку Apple с воровством чужих идей, а также отметил, что международная политика - не сильная сторона компании.

В марте 2014 года оккупанты украинского Крыма провели так званый "референдум" про статус полуострова. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым включен в состав РФ. Мировое сообщество признало это оккупацией.