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Члены комитета Рады по нацбезопасности посетят участок разведения сил в Петровском и Богдановке

Политики ознакомятся с условиями жизни военнослужащих, поменявших место дислокации после разведения сил.

Члены комитета Рады по нацбезопасности посетят участок разведения сил в Петровском и Богдановке
Фото: Макс Левин

Члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки посетят в пятницу, 29 ноября, участок разведения сил №3 в районе сел Петровское и Богдановка Волновахского района Донецкой области с целью мониторинга ситуации.

Об этом сообщил глава комитета нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич, передает Интерфакс-Украина.

“Едем мы туда в рамках мониторинговой миссии… Это будет уже третий выезд. Первый был – Станица Луганская (участок разведения №1 в районе пгт Станица Луганская Луганской области), второй - Золотое (участок разведение №2 в районе г.Золотое Луганской области) и теперь Петровское-Богдановка", - сказал Завитневич.

По словам народного депутата, члены комитета ознакомятся с условиями жизни военнослужащих, поменявших место дислокации после разведения сил.

Он напомнил, что во время посещения Золотого основное внимание было сконцентрировано на беседах с людьми, в том числе и местными жителями.

Завитневич рассказал, что члены комитета также собираются поздравить находящихся на этом участке военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря.

Он отметил, что на всех трех участках в зоне разведения сил и средств не наблюдаются нарушения режима прекращения огня.

Напомним, разведение сил в Петровском президент Владимир Зеленский называл третьим и последним условием для встречи в "нормандском формате".

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк в интервью LB.uа рaссказал, что военные в трех зонах разведения вернулись на позиции 2016 года.

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