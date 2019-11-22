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​В районе разведения сил ​ситуация контролируемая и спокойная - министр обороны​

Военные в зонах разведения вернулись на позиции 2016 года

​В районе разведения сил ​ситуация контролируемая и спокойная - министр обороны​
Фото: Сергей Нужненко

В районе трех зон разведения сил в Станице Луганской, Петровском и Золотом ситуация контролируемая и спокойная. 

Об этом в интервью LB.uа рaссказал министр обороны Андрей Загороднюк.

"Давайте начнем с того, какая там ситуация - абсолютно контролируемая и спокойная. Мы по несколько раз в день созваниваемся со штабом ООС и анализируем сводки. Знаем, что бывают обстрелы по всей линии разграничения. Но конкретно в зонах разведения ситуация действительно спокойная. Всего в 2 зонах отошли менее 100 военнослужащих. В районе всех трех зон разведения Вооруженные силы присутствуют в достаточном количестве", - рассказал Загороднюк.

По словам министра, ВСУ "проанализировали ситуацию на предмет безопасности и возможности возвращения на свои позиции в случае, если что-то пойдет не так". Военные в трех зонах разведения вернулись на позиции 2016 года.

"Какой смысл во всей этой операции? Выполнить Минские соглашения и, в конечном итоге, прийти ко встрече в Нормандии. Разведение – часть Минского формата. Если мы выполнили свои обязательства, то сможем предъявить требования России", - отметил Загороднюк.

Напомним, возле населенных пунктов Петровское и Богдановка в Волновахском районе Донецкой области 9-11 ноября состоялось разведение сил и средств.

13 ноября началось разминирование территорий.

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