У Зеленского назвали возможные сроки его визита в США

"Скандал с импичментом отнимает много времени, поэтому визит пока висит в воздухе".

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке 25 сентября 2019 года

Советник президента Украины Игорь Новиков считает, что Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в конце 2019 года или в начале 2020 года.

Об этом он сказал в интервью "theБабелю".

"Сложно переоценить важность встречи в Овальном кабинете. Для любого политика любого государства это важный сигнал о поддержке со стороны США. Президенту Трампу сегодня не хватает времени на прагматичную, продуктивную политику. Скандал с импичментом отнимает много времени, поэтому визит пока висит в воздухе, но я уверен, что он состоится [...]. Мне кажется, есть два возможных варианта: конец этого года либо начало следующего, после окончания слушаний в Конгрессе", - сказал Новиков.

Напомним, что президенту США грозит импичмент из-за его телефонного разговора с Зеленским, во время которого он, по мнению демократического большинства в Конгрессе, оказывал давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении политического противника - Джо Байдена.

Последний раз президент Украины был в Белом доме в июне 2017 года, тогда это был рабочий визит.

Новый президент Владимир Зеленский планирует посетить США с официальным визитом. Помощник украинского президента Андрей Ермак говорил, что этот визит обсуждался в сентябре во время нью-йоркской встречи Трампа и Зеленского.