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​Суд оправдал владельца "бункера со складом боеприпасов" под Киевом

Найденные предметы оказались макетами.

​Суд оправдал владельца "бункера со складом боеприпасов" под Киевом
Фото: mvs.gov.ua

Бориспольский горрайонный суд 19 ноября оправдал владельца интернет-магазина макетов оружия Геннадия Конева.

Об этом пишет "Судебный репортер".

В ноябре 2016 года сотрудники правоохранительных органов заявили, что на территории одного из дачных поселков в Бориспольском районе Киевской области нашли бункер с большим складом боеприпасов, в котором находился даже бронетранспортер. Тогда сообщалось об обнаружении 60 ракет к установкам "Град" (или похожих на них предметов), 2 орудий к БМП, 4 боеприпасов к переносному зенитно-ракетному комплексу, около 200 единиц противотанковых мин, станкового противотанкового гранатомета, ручного противотанкового гранатомета и прочего.

Однако в ходе следствия было установлено, что все это макеты, купленные для перепродажи у государственных организаций. Раньше это было огнестрельным оружием, но для продажи боевыми патронами больше непригодно.

Сам бункер - это просто большой гараж.

В результате Коневу инкриминировали только хранение пистолета Макарова, ствола к артиллерийской пушке и пулемета Zbrojovka Brno.

Обвиняемый настаивал, что ствол и пулемет непригодны для стрельбы, а пистолет могли подбросить. Прокуратура доказать обратное не смогла, так как суд признал собранные по делу доказательства недопустимыми.

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