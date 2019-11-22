Жертва нардепа Иванисова подтвердила факт изнасилования
Жертва нардепа Иванисова подтвердила факт изнасилования
Лидер сборной Бельгии назвал "позором" жеребьевку Евро-2020
Лидер сборной Бельгии назвал "позором" жеребьевку Евро-2020
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Садовому вручили подозрение (обновлено)
Садовому вручили подозрение (обновлено)
Зеленский прибыл в Очаков и осмотрел возвращенные Россией корабли
Зеленский прибыл в Очаков и осмотрел возвращенные Россией корабли
Харьковские подрывники обчистили очередной банкомат
Харьковские подрывники обчистили очередной банкомат
Найем стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома"
Найем стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома"
В Киевской области поезд "Интерсити" сбил человека
В Киевской области поезд "Интерсити" сбил человека
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
ГлавнаяПолитика

Полиция покупает 409 Opel Astra и 413 Renault Duster

Автомобили предназначены для полицейских в сельской местности.

Полиция покупает 409 Opel Astra и 413 Renault Duster
Фото: vn.npu.gov.ua

Национальная полиция Украины 21 ноября провела тендер с одним участником (в рамках переговорной процедуры для нужд обороны) по закупке автомобилей.

Об этом говорится на сайте ProZorro.

Закупка разбита на два лота: по одному полиция покупает 409 автомобилей Opel Astra за 241,5 млн гривен, по другому - 413 Renault Duster за 241,7 млн гривен.

Поставщиком автомобилей станет компания "Спец-Ком-Сервис". По данным аналитической системы YouControl, компания принадлежит Сергею Калюшу и Михаилу Городовых.

По данным МВД, автомобили предназначены для полицейских в сельской местности.

"Проект «Полицейские офицеры громад» уже реализован в семи областях, и 254 полицейских работают в 206 громадах. В следующем году программа заработает по всей Украине, это около 806 отдельных территориальных громад. Где будут работать 3200 офицеров громады", - заявил замглавы МВД Сергей Яровой.

Новые автомобили призваны повысить скорость реагирования полиции на вызовы граждан в малых городах и селах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также