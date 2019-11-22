Полиция покупает 409 Opel Astra и 413 Renault Duster

Автомобили предназначены для полицейских в сельской местности.

Национальная полиция Украины 21 ноября провела тендер с одним участником (в рамках переговорной процедуры для нужд обороны) по закупке автомобилей.

Об этом говорится на сайте ProZorro.

Закупка разбита на два лота: по одному полиция покупает 409 автомобилей Opel Astra за 241,5 млн гривен, по другому - 413 Renault Duster за 241,7 млн гривен.

Поставщиком автомобилей станет компания "Спец-Ком-Сервис". По данным аналитической системы YouControl, компания принадлежит Сергею Калюшу и Михаилу Городовых.

По данным МВД, автомобили предназначены для полицейских в сельской местности.

"Проект «Полицейские офицеры громад» уже реализован в семи областях, и 254 полицейских работают в 206 громадах. В следующем году программа заработает по всей Украине, это около 806 отдельных территориальных громад. Где будут работать 3200 офицеров громады", - заявил замглавы МВД Сергей Яровой.

Новые автомобили призваны повысить скорость реагирования полиции на вызовы граждан в малых городах и селах.