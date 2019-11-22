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В ГПУ назвали количество приговоров по "делам Майдана"

Судами признаны виновными 59 человек. По 46 из них вынесены обвинительные приговоры.

В ГПУ назвали количество приговоров по "делам Майдана"
Фото: Макс Требухов

Заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак назвал количество приговоров по делам о преступлениях на Майдане.

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на "1+1".

Чумак отметил, что есть поименный список привлеченных к ответственности, однако он не может их разглашать.

"Видите, справка о лицах, привлеченных к ответственности за преступления на Майдане. Я ее взял с собой. Есть поименный список, но я не могу объявлять. Человек считается невиновным пока его вину не доказал суд. Но я могу назвать цифры. Генпрокуратурой сообщено о подозрении 300 человек, из них 33 чиновника, 163 работника органов МВД, в том числе 19 следователей, 14 прокуроров, 10 судов, и 50 гражданских лиц, которых называли "титушками"", - сказал он.

По словам Чумака, в суд передано 81 обвинительных актов в отношении 174 лиц.

"По результатам досудебного расследования виновными в совершении уголовных правонарушений признано 20 человек, в отношении 19 лиц вынесены обвинительные приговоры. Это только ГПУ", - отметил главный военный прокурор.

"По всей стране в производстве этой категории сообщено о подозрении 445 лицам. Из них 48 высокопоставленных чиновников, 229 правоохранителей. Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек. По 46 из них вынесены обвинительные приговоры", - добавил Чумак.

Напомним, 20 ноября 2019 органы прокуратуры окончательно потеряли следственные функции, и дела Майдана должны перейти частично к Государственному бюро расследований, а частично - к Национальному антикоррупционному бюро.

Однако следствие по делам Майдана может приостановиться на неопределенное время, потому что Рада не успела проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР и вернуться к этому вопросу сможет только 3 декабря. При этом депутаты приняли принципиальное решение досрочно уволить директора ГБР Романа Трубу и его заместителей.

21 ноября адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку до того момента, пока не будет проголосована поправку, которая позволит следователям по делам Майдана перейти в ГБР и возобновить расследование.

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Источник: РБК-Украина
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