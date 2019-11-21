В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
​Командующий ВМС о состоянии возвращенных кораблей: поснимали даже унитазы и плафоны
​Командующий ВМС о состоянии возвращенных кораблей: поснимали даже унитазы и плафоны
Замглавы Минздрава Михаил Загрийчук прокомментировал своё увольнение (обновлено)
Замглавы Минздрава Михаил Загрийчук прокомментировал своё увольнение (обновлено)
Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО Игорь Панов
Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО Игорь Панов
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
ГлавнаяОбществоЖизнь

ГПУ впервые по упрощенной процедуре экстрадировала в США иностранца

Его подозревают в десяти киберпреступлениях.

ГПУ впервые по упрощенной процедуре экстрадировала в США иностранца
Фото: segodnya.ua

Генеральная прокуратура в результате сотрудничества с Федеральным бюро расследований США завершила упрощенную процедуру экстрадиции гражданина Литвы в США. Об этом сообщает пресс-центр Генпрокуратуры. 

Иностранец длительное время разыскивался американскими правоохранителями по подозрению в совершении десяти серьезных транснациональных киберпреступлений. 32-летнего иностранца подозревают в похищении 6 млн долларов со счетов американских финансовых учреждений. Хакера задержали в октябре этого года на территории Украины.

"Генеральная прокуратура Украины приняла решение об экстрадиции лица в США в упрощенном порядке и сегодня он фактически передан компетентным органам этой страны", - сказано в сообщении.

В Генпрокуратуре называют этот пример сотрудничества уникальным, поскольку это первая экстрадиция из Украины в США в упрощенном порядке.

Напомним, 20 ноября Генпрокуратура передала все свои дела в производство ГБР, НАБУ, СБУ и Нацполицию. С 21 ноября Генпрокуратура потеряла право открывать и вести расследования.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также