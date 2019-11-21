ГПУ впервые по упрощенной процедуре экстрадировала в США иностранца

Генеральная прокуратура в результате сотрудничества с Федеральным бюро расследований США завершила упрощенную процедуру экстрадиции гражданина Литвы в США. Об этом сообщает пресс-центр Генпрокуратуры.

Иностранец длительное время разыскивался американскими правоохранителями по подозрению в совершении десяти серьезных транснациональных киберпреступлений. 32-летнего иностранца подозревают в похищении 6 млн долларов со счетов американских финансовых учреждений. Хакера задержали в октябре этого года на территории Украины.

"Генеральная прокуратура Украины приняла решение об экстрадиции лица в США в упрощенном порядке и сегодня он фактически передан компетентным органам этой страны", - сказано в сообщении.

В Генпрокуратуре называют этот пример сотрудничества уникальным, поскольку это первая экстрадиция из Украины в США в упрощенном порядке.

Напомним, 20 ноября Генпрокуратура передала все свои дела в производство ГБР, НАБУ, СБУ и Нацполицию. С 21 ноября Генпрокуратура потеряла право открывать и вести расследования.