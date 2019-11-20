Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО Игорь Панов
Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО Игорь Панов
Горящая фура спровоцировала крупное ДТП в Киевской области
Горящая фура спровоцировала крупное ДТП в Киевской области
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
​Командующий ВМС о состоянии возвращенных кораблей: поснимали даже унитазы и плафоны
​Командующий ВМС о состоянии возвращенных кораблей: поснимали даже унитазы и плафоны
В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
ГлавнаяОбществоНаука и религия

Иерарх Церкви Чешских земель и Словакии сослужил Епифанию в Киеве

Еще одна из поместных православных церквей начала процесс признания ПЦУ.

Иерарх Церкви Чешских земель и Словакии сослужил Епифанию в Киеве
Фото: pomisna.info

20 ноября в кафедральном храме Православной церкви Украины - Свято-Михайловском Златоверхом соборе состоялось всенощное бдение накануне дня памяти архистратига Михаила.

На богослужении митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, кроме иерархов и духовенства ПЦУ, сослужил епископ Шумперкский Исаия, викарий Оломоуцко-Брненской епархии Церкви Чешских земель и Словакии.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Таким образом еще одна из поместных православных церквей начала процесс признания поместной украинской церкви.

Напомним, 8 ноября ПЦУ признала Александрийская церковь, которая имеет в диптихах второе после Вселенского патриархата место.

Ранее ПЦУ официально признали Константинопольская и Элладская церкви.

31 октября Польская автокефальная православная церковь отказалась признать Православную церковь Украины.

ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также