Еще одна из поместных православных церквей начала процесс признания ПЦУ.

20 ноября в кафедральном храме Православной церкви Украины - Свято-Михайловском Златоверхом соборе состоялось всенощное бдение накануне дня памяти архистратига Михаила.

На богослужении митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, кроме иерархов и духовенства ПЦУ, сослужил епископ Шумперкский Исаия, викарий Оломоуцко-Брненской епархии Церкви Чешских земель и Словакии.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Таким образом еще одна из поместных православных церквей начала процесс признания поместной украинской церкви.

Напомним, 8 ноября ПЦУ признала Александрийская церковь, которая имеет в диптихах второе после Вселенского патриархата место.

Ранее ПЦУ официально признали Константинопольская и Элладская церкви.

31 октября Польская автокефальная православная церковь отказалась признать Православную церковь Украины.

ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.