Минимум религии. Что украинцы думают о церкви и ее роли в государстве

Результаты опроса были представлены 14 ноября. Сколько верующих у православных церквей, кому из духовных лидеров украинцы доверяют больше, как относятся к идее государственной церкви и поддерживают ли налогообложение для церквей - в специальном материале LB.ua .

Центр Разумкова провел очередное исследование на тему “Государство и Церковь” . Было опрошено 2015 респондентов возрастом старше 18 лет по всей территории Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Исследование проведено с 4 по 9 октября 2019 года.

Усталость

Первое, что бросается в глаза при анализе данных, так это общий спад по разным показателям религиозной идентичности. Простыми словами – люди стали меньше ассоциировать себя с религией и церковью. Социологи зафиксировали самый низкий уровень верующих людей с 2010 года. Это подтверждается и другими цифрами. На вопросы, важна ли религия для вас лично и важное ли качество религиозность, люди стали реже отвечать положительно. Оба показателя являются минимальными.

Фото: пресс-служба президента

Среди религиозных групп просела группа православных, в тоже время возросла группа греко-католиков и просто христиан. Правда эти изменения в рамках теоретической погрешности, так что серьезных выводов из этого делать не стоит.

Также не существенно по сравнению с прошлым годом снизилось число тех, для кого церковь является моральным авторитетом. В динамике – это вполне очевидный тренд. За 9 лет суммарно количество людей, для которых церковь является моральным авторитетом упало, на 13 процентов. В тоже время, тех, кто не считает церковь моральным авторитетом, стало больше на 12 процентов.

Померяться прихожанами

Традиционно опрос Центра Разумкова на тему религии украинские церкви использовали для того, чтобы померяться количеством прихожан. Особенностью нового опроса стало попадание в анкеты ПЦУ. Так вот, новую церковь поддерживают 20.3% православных, Московский патриархат – 16.3%. В этом году социологи решили оставить графу “Киевский патриархат”, и так себя идентифицировали еще 11.9%. Нахождение в одной анкете и ПЦУ, и Киевского патриархата, распорошило голоса. В итоге не получилось “как раньше” – когда представителей украинской церкви было более 40%. Обвал рейтинга УПЦ-КП заметный – с 42.6 до 11.9 процента. Всего за год. И даже если чисто арифметически сложить цифры ПЦУ и УПЦ-КП, мы не получим былых показателей. Это при том, что у Московского патриархата цифры тоже уменьшились. Кстати о последнем, у них не только уменьшение по сравнению с прошлым годом, но это еще и долгосрочный тренд. Количество верющих уменьшается с 2010 г. и динамика вполне ощутима: с 34.5% до 16.3%.

Вопрос, куда же делись верующие? Существенно возросла группа “просто православный”. Их количество увеличилось на 12%. Я предполагаю, что объяснение лежит в кейсе Филарета. Верующие устали от этих разборок между бывшим и нынешним предстоятелями и просто стали избегать четкой конфессиональной привязки, используя широкую формулировку “просто православный”.

Поддерживают действия Филарета только 15% опрошенных, остальным либо все равно, либо они считают, что он борется за власть.

Фото: pomisna.info

Также следует сделать поправку на то, что часть верующих, которые годами были в КП, могли просто в силу привычки идентифицировать себя с УПЦ КП. Ведь даже среди тех, кто обозначил себя верующим Киевского патриархата, больше 20% не согласны с Филаретом.

Кроме институционального рейтинга, Филарет растерял и персональный. Его амбиции съели 20% доверия. В лидерах по доверии папа Римский Франциск (+26.3%) и митрополит Епифаний (+19.9%). Далее идут Вселенский патриарх Варфоломей (+15.4%), верховный архиепископ Святослав (+12.1%) и митрополит Онуфрий (+10.3%). У патриарха Кирилла тотальный уровень недоверия (-28.9%).

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Политика

Опрос показывает, что украинцы не разделяют идею создания государственной церкви (9.3%), не хотят обязательного преподавания религии в школах (13%), но зато поддерживают институт капелланства в армии (61.7%). Всего 15.5% хотят обложить церковь налогами, а 46% считают, что церкви должны функционировать как обычные общественные организации. Т.е. без скидок на газ и налоговых льгот.

Две трети населения считает, что в стране существует полная свобода совести и равенство вероисповеданий перед законом. Более того, около 80% верующих УПЦ (МП) поддерживают данную точку зрения. Это говорит о том, что распространяемый Московским патриархатом дискурс про “страшные гонения в Украине” – не работает. В него не верит даже их собственная паства, которая якобы и страдает от этих гонений. Верующие таки осознают, что нет ничего дискриминационного в том, что их просят указать в названии Московский патриархат. Они ведь и так на каждой литургии поминают московского патриарха как “Великого Господина и Отца”. К тому же, если отбросить эмоциальный фон пиарщиков УПЦ (МП), процесс переходов – это ведь не захваты храмов, а самоопределение общин – с кем им жить дальше. Любить, терпеть, страдать или разводиться и вступать в новые отношения? Каждая община решает этот вопрос по своему. И цифра в 80% от всех прихожан УПЦ (МП) как раз подтверждает то, что люди понимают, что это абсолютно нормальные вещи, а вот пропагандисты Московского патриархата работают слабо.

Фото: Макс Требухов

В исследовании есть еще один важный показатель. У респондентов спросили, как они относятся к тому, что политики публично демонстрируют религиозное поведение. Позитивно к этому относятся 13%, негативно 38.6%, и еще 41% это безразлично. Эти цифры демонстрируют, что религиозный фактор не конвертируется в электоральный. Это ответ на вопрос, почему, вопреки массовой поддержки идеи автокефалии и получении Томоса, Петр Алексеевич проиграл выборы Зеленскому, для которого это был термос. Потому что Томос отдельно, а выборы отдельно. Это очень важный кейс для политиков. Социологи фиксируют, что заигрывание с церковью не дает прироста избирателей.

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Нынешнее исследование фиксирует общую усталость людей от религиозной темы. Они не стали меньше ходить в церковь, но их напрягает борьба за власть. Нам хватает политических перемен, а тут еще и в церкви такое. Поэтому многие показатели просели. Также немало “потрудился” почетный патриарх Филарет. Он не только угробил собственный рейтинг и отношение к украинской церкви, но и опосредованно “приложился” к тому, что количество православных достигло исторического минимума. В целом же украинцы остаются привержены разделению церкви и государства и не любят политизации религии.