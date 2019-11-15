Украинец стал самым молодым католическим епископом в мире

Отец Степан Сус во время паломничества военнослужащих в Рим

Настоятель гарнизонного храма св. апостолов Петра и Павла во Львове отец Степан Сус назначен епископом курии верховного архиепископа Украинской греко-католической церкви.

Священник, которому в октябре исполнилось 38 лет, станет самым молодым католическим епископом в мире, сообщает Vatican News.

"В Ватикане сообщается о том, что Синод Епископов Украинской Греко-Католической Церкви, получив предварительное согласие от Папы, совершил каноническое избрание отца Степана Суса, священника Львовской архиепархии УГКЦ, епископом курии Киево-Галицкого Верховного Архиепископа. Ему предоставлена титулярная резиденция Зигриса", - говорится в информации официального издания Ватикана.

Владыка-номинант Степан Сус родился 7 октября 1981 во Львове. Богословское образование получил во Львовской духовной семинарии Святого Духа, в 2006 году получил сан священника. Был капелланом при Львовской академии сухопутных войск, синкелом Львовской архиепархии УГКЦ по делам военнослужащих, студентов и сирот, а также настоятелем гарнизонного храма святых Петра и Павла во Львове.