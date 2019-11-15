​Из-за взрыва снаряда в Балаклее погибли двое саперов, четверо ранены (обновлено)

На территории технической части военного арсенала в Балаклее Харьковской области из-за взрыва снаряда получили ранение шестеро саперов, двое из них погибли.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в фейсбуке.

"15 ноября в 15:20, по сообщению дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, в медицинские учреждения было оперативно доставлено четверо военнослужащих ВСУ. Раненым оперативно предоставляется профессиональная медицинская помощь в полном объеме в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

По уточненной информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, двое саперов получили ранения несовместимых с жизнью.

"Четверо военнослужащих ВСУ, о которых сообщалось ранее, находятся в медицинских учреждениях. По уточненной информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня жители Балаклеи начали сообщать о звуках взрывов на территории военного арсенала. Позже в Генеральном штабе пояснили, что военнослужащие взрывали там нетранспортабельные боеприпасы. В Генштабе заверили, что местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает.

23 марта 2017 года на территории крупнейшего в Украине военного склада Министерства обороны в Балаклее возник пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов 125 и 152 мм. Тогда в результате детонации боеприпасов погиб один человек, двое пострадали. Ущерб от взрывов оценили в 220 млн гривен.

На складе хранится более 100 тыс. тонн боеприпасов. Самые опасные - снаряды для САУ "Акация", зона действия которых - до 20 км.