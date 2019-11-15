С начала суток боевики семь раз открывали огонь на Донбассе

О потерях среди ВСУ не сообщается.

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Пять обстрелов украинских позиций боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды неподалеку населенного пункта Майорск, вблизи поселка Новотошковское, Луганское и Новолуганское.

В районе ответственности группировки "Восток" зафиксированы два обстрела по позициям Объединенных сил: у населенных пунктов Водяное и Лебединское.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - заявили в штабе.

Напомним, сегодня стало известно, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит еще 17 сентября, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече. Российская сторона выдвинула условие - провести разведение сил и средств возле населенных пунктов Золотое в Луганской области и Петровское в Донецкой области.

Украина условия выполнила - возле Золотого разведение состоялось в конце октября, а возле Петровского - 9-11 ноября. После этого Кремль заявил о позитивной динамике в подготовке саммита.

В Верховной Раде исключили дальнейшее разведение на Донбассе до "нормандской" встречи.