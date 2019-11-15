В субботу в Киеве без осадков, максимум +11

В Киеве будет облачно с прояснениями.

16 ноября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +9…+11 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +8…+15 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +1…+6 градусов, днем +6…+11 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+7 градусов, днем +5…+13 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +6…+13 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+10 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +8…+15 градусов; в Одесской области ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +9…+14 градусов.