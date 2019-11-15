Чайлдфрі-таксі. У Києві батькам відмовляють у поїздках

Минулого тижня Верховна Рада ухвалила законопроєкт , який передбачає штраф за порушення перевезення дітей в автомобілях. За перше порушення – 510 гривень; за повторне – 850. Законопроєкт вже направлено на підпис Володимиру Зеленському. Це означає, що сам закон ще не набув чинності. Однак попри це, водії київських таксі вже почали відмовляти батькам з дітьми в поїздках через відсутність спеціальних засобів безпеки.

Фото: taxibaby.com

Вибачте, вам не можна

Голова асоціації таксистів України Андрій Антонюк зазначає, що насправді в законопроекті ніде не написано саме про автокрісла.

– Можливо автори мали на увазі автокрісла, однак в тексті законопроекту сказано лише про “спеціальні засоби”, а що передбачає цей термін – не пояснюється, – каже Антонюк. – Тому патрульна поліція не може вимагати штрафу за відсутність автокрісел ні з водіїв, ні з пасажирів. Чинний закон “Про правила дорожнього руху” за 2001 рік передбачає, що батьки можуть перевозити дітей до 6-ти років у себе на руках, а також дозволено водіям і пасажирам таксі не пристібатися зовсім. Те, що бачимо сьогодні – не більше, ніж паніка серед водіїв, пасажирів і поліцейських.

Анна Калюх, мама двох дітей восьми та шести років, розповідає, що декілька днів тому водій Uber відмовивcя везти її з дітьми, оскільки не мав автокрісел.

– Я користуюсь послугами Uber впродовж двох років, завжди викликала машину, ми сідали з дітьми і їхали, – розповідає жінка. – Але три дні тому, коли ми традиційно сіли в машину, водій запитав, чи готова я заплатити штраф, якщо нас зупинить поліція, бо в нього немає автокрісел. Я сказала, що не готова, він відповів, що теж не буде. Водій скасував замовлення, але не допоміг з пошуком авто, які мають автокрісла, і о десятій вечора я опинилась з двома дітьми на вулиці.

Наступного ранку вона подзвонила диспетчеру, щоб поговорити про ситуацію, яка склалась, і запитати, як можна викликати машину, на що отримала відповідь: “Ні, у нас жодна машина не підлаштована під перевезення дітей”.

Фото: birdinflight.com

– Подзвонила в “Baby transfer” – службу, яка займається перевезенням дітей. Диспетчер розповів, що в них є машини з автокріслами, але машини потрібно замовляти завчасно, бажано, за добу, – продовжує Анна. – Крім того, поїздка виходить “золотою” (приблизно 450 гривень за відстань 18 км), як мама двох дітей, просто не можу собі дозволити. Легше тоді їхати автобусом, але наскільки це безпечно? Декілька днів тому водій таксі сказав моєму чоловіку, що він не купуватиме автокрісла, бо йому не вигідно тримати їх в багажнику, інакше не зможе брати пасажирів з багажем. А якщо він встановить одне або ж два автокрісла, то йому доведеться возити лише дітей.

Крім “Baby transfer” мають автокрісла також служби таксі “Бонд” і “Transflot”. В цих службах замовити таксі з автокріслом можна за кілька годин до поїздки, за крісло доведеться заплатити додатково 70 гривень. У компанії Deluxe-taxi сказали, що машини з автокріслами є, однак їх варто замовляти заздалегідь, мінімум – за годину.

Директор корпоративного та сімейного таксі “Transflot” Віктор Федосюк підтверджує, що служб таксі з автокріслами на київському ринку справді одиниці. Питання їхньої відсутності – фінансове.

– Ми вже півтора роки їздимо з автокріслами, купували найперше для безпеки пасажирів, але можу сказати, що така послуга, на жаль, успіхом не користується. Наприклад, за день може бути 10 замовлень на 5 таких автівок. Це мало, однак від ідеї ми не відмовляємося і не збираємось це робити, – пояснює Федосюк. – Наші автокрісла універсальні – від 0+ до 36 кг, відповідно, їхня собівартість понад 6 тисяч гривень одного, – пояснює директор. – Є дешевші варіанти безпеки, – бустери, вони фіксують більших дітей, а от щодо перевезення маленьких, то тут вже справді батькам обирати, чи доплачувати за автокрісло чи нехтувати правилами безпеки.

Фото: facebook/Transflot

Спробуйте ще раз

Ще один варіант – взяти з собою своє власне автокрісло та встановити його в таксі. Як виявилося, саме таким бачать вирішення проблеми більшість служб таксі або служб виклику авто (йдеться про служби виклику автомобілів типу Uklon та Uber, які не мають парку машин і просто виступають посередником між пасажирами і водіями приватного транспорту).

Наприклад, у службі “Еліт-таксі” LB.ua розказали, що автокрісел у них немає, проте в поїздці відмовляти не будуть: “Це під вашу відповідальність, якщо у вас є власне автокрісло – водій допоможе його встановити”. “Автокрісел у нас немає, вибачте”, – відповіли в “Економ-таксі”.

– Ми з повагою ставимося до українських законів, тому пасажири Uber з дітьми можуть використовувати для поїздки власне автокрісло, – відповіли LB.ua в Uber. – Також позаминулого тижня в Uber Shuttle з'явилася функція “Кількість місць”, яка дає можливість пасажирам бронювати додаткові місця (до +5) в шатлі, а також дозволяє батькам, які їдуть з дитиною, використовувати свої власні автокрісла для поїздки. При цьому у тарифі поїздки не береться окрема плата за це.

У службі виклику авто “Uklon” повідомили, що думають над способом впровадження послуги дитячого автокрісла.

– Зараз у процесі дослідження, плануємо зустрічі з активними групами батьків, які хочуть нам допомогти, експертами, які впроваджували подібне в інших країнах і також проводимо зустрічі з компаніями-виробниками дитячих крісел, – відповіли в Uklon. – Плануємо запустити додаткову послугу в другій половині 2020 року. До стандартної вартості буде додаватися вартість додаткової послуги. Наразі батьки, замовивши Uklon, можуть легко встановити в машину своє автокрісло, що відповідає віку дитини.

Проте батькам ідея носити з собою автокрісло не дуже подобається. Адже важать вони чимало, – в середньому 7-8 кг (якщо це не автолюлька для немовлят), і куди його подіти у місці призначення - незрозуміло, якщо ви приїхали, наприклад, погуляти з друзями в парк. І це вже зовсім не варіант для родин з двома або більше дітьми.

Веліна Вайткунайте, мама двох дітей, вже тричі впродовж останнього тижня зіштовхнулась із проблемами з таксі.

Фото: which.co.uk

– Вперше це було ввечері, коли везла 7-ми річну дитину в травмпункт. Водій запитав, чи маємо з собою автокрісло, й дорогою дуже довго розповідав, як ховатися від поліції. Їхати нам було 12 хвилин, на щастя, – каже Веліна. – Вдруге їхала з двома дітьми додому після тривалої прогулянки, варіант метро відпадав сам собою. Водій Uber побачив нас, скасував замовлення й поїхав собі. Скаргами я не займалась, тому що це пізній вечір, втомлені діти. Втретє їхали вже із 4 дітьми в салоні, водій акуратно розповідав про штрафи, жалівся на нововведення, але довіз до кінцевої точки. Взагалі, це доволі абсурдна ситуація. Я фізично не можу мати з собою два автокрісла, а що вже говорити про багатодітні родини.

В залежності від росту та ваги

Разом з тим, автокрісла дійсно потрібні для безпечного перевезення дітей, і законопроєкт спрямований в першу чергу на те, щоб батьки не відмовлялися від цього засобу безпеки у власних автомобілях.

– До прийняття цього законопроекту не було жодної фінансової відповідальності за порушення правил перевезення дітей. За перевезення дітей без дитячих крісел патрульні могли тільки виписати письмове попередження і провести профілактичну бесіду, – говорить директорка кампанії “За безпечні дороги” Олеся Холопік. – Через відсутність штрафу багато батьків вважали, що це порушення є несерйозним і чимало з них нехтували безпекою дітей. За даними опитування проведеного компанією “Ipsos”, в 2016 році дитячі крісла використовували тільки для 12% дітей віком до 6 років, та майже ніколи для старших дітей.

Фото: childcarseats.com.au

Дитячі автокрісла поділяються на три категорії: люльки або автокрісла для немовлят, автокрісла для тоддлерів, а також спеціальні ремені безпеки, які фіксують старших дітей. Крісла 0+ і автолюльки розраховані на дітей вагою до 15-ти кілограмів.

Друга категорія пасажирів – тоддлери, діти переважно віком від трьох до шести років. Допустима вага для автокрісел – до 25-ти кілограмів. Вони встановлюються на задньому сидінні автомобіля та передбачені для сидячої поїздки. Для більших і старших дітей можна використовувати подушку-адаптор (бустер) для посилення безпеки під час поїздки.

– Класичні ремені безпеки розраховані на використання саме дорослими пасажирами, тому вони не гарантують ефективного захисту при аварії, адже дитина може просто вислизнути з-під ременя, – пояснює Олеся Холопік. – Це стосується дітей старшого віку, які можуть самостійно сидіти, а немовлят та маленьких дітей фізично неможливо пристебнути класичним ременем. За даними ВООЗ, правильно встановлені дитячі автомобільні крісла зменшують ймовірність смерті немовлят приблизно на 70%, і на 54-80% дітей.