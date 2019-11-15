За минувшие сутки на Донбассе 15 обстрелов, погиб украинский военный

Вооруженные формирования РФ за прошлые сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего погиб один украинский боец. Об этом сообщает штаб ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, враг вел огонь из орудий БМП", - сказано в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты совершили восемь обстрелов: дважды возле Каменки – из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, дважды - неподалеку от Песков – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Новомихайловки – из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Широкиного и Гнутового – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; неподалеку от Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано семь обстрелов: у Желобка – из стрелкового оружия и подствольных и ручных противотанковых гранатометов; неподалеку от Новолуганского и Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; возле Майорска – из РПГ и крупнокалиберных пулеметов; дважды у Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Орехового – из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

«Вчера, 14 ноября, в результате обстрелов, ранения несовместимые с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил», - отмечает штаб.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали позиции Объединенных сил возле Новолуганского. Враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Потерь нет.

Напомним, во время выступления по итогам саммита БРИКС, президент РФ Владимир Путин предложил развести войска вдоль всей линии разграничения на Донбассе.

Кроме того, он заявил, что Украина должна продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, иначе он не видит, «о чем вообще можно говорить» в нормандском формате.