Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
"Слуга народа" Скороход обвинила власть в репрессиях
"Слуга народа" Скороход обвинила власть в репрессиях
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли
Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
Настоящий захват Молдовы
Настоящий захват Молдовы
Адвокат раскрыл детали задержания мужа "слуги народа" Скороход
Адвокат раскрыл детали задержания мужа "слуги народа" Скороход
ГлавнаяОбществоЖизнь

Глава Украинского еврейского комитета запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь коллаборанта нацистов

Долинский записал в нацисты генерала, умершего в 1932 году.

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь коллаборанта нацистов.

13 ноября он написал в фейсбуке, что "депутаты Киеврады назвали улицу в честь массового убийцы, палача и карателя Ивана Павленко".

Эту информацию подхватили российские издания и авторитетное зарубежное агентство Associated Press.

В связи с этим пресс-служба Киевсовета просит не распространять фейки и советует обращаться за разъяснениями к официальным источникам.

Отмечается, что одна из улиц Соломенского района Киева названа в честь генерал-хорунжего армии Украинской Народной Республики Виктора Павленко. Ранее улица носила проектное название Ягодная, но такое название уже носит улица в другом районе столицы.

Павленко Виктор Алексеевич (1886-1932) - участник Первой мировой войны, подполковник, начальник воздушной охраны ставки Верховного главнокомандующего - императора Николая II в Могилеве. Виктор Павленко умер в 1932 года на Кубани во время Голодомора.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также