Проспект Космонавта Комарова в Киеве переименовали в честь Любомира Гузара

Это переименование - в честь выдающейся личности, а не в рамках декоммунизации.

Киевский городской совет переименовал проспект Космонавта Комарова в Соломенском районе столицы в честь кардинала Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Решение поддержали 74 депутата.

"Проспект Комарова назван в честь Комарова Владимира Михайловича, который несомненно был выдающимся человеком, но он не имел никакого отношения ни к Украине, ни к Киеву. Это переименование, в первую очередь, - в честь выдающейся личности, а не на реализации государственной политики в сфере декоммунизации", - отметила одна из инициаторов переименования, депутат Киевсовета Олеся Пинзеник.

В Киевсовете отметили большой вклад архиепископа в развитие украинской греко-католической церкви, и напомнили ,что Гузар перенес свою резиденцию из Львова в столицу, подчеркивая тем самым национальное, а не локальное значение УГКЦ.

"Уже несколько десятков лет Блаженнейший Любомир Гузар остается моральным авторитетом для целого поколения украинский. И желание почтить его память путем переименования улицы в его честь, нашло поддержку киевлян во время общественных слушаний. В голосовании участвовал 1091 человек. Из них 85% поддержали идею", - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Напомним, Любомир Гузар - украинский религиозный деятель, священник, епископ, Верховный архиепископ Львовский, десять лет был патриархом-предстоятелем Украинской греко-католической церкви. Он умер 31 мая 2017 года на 85-м году жизни после тяжелой болезни.

Гузара похоронили в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.