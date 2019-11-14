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Пристайко не исключил выход Украины из Минских соглашений (обновлено)

Их перспектива станет понятна после встречи в нормандском формате.

Пристайко не исключил выход Украины из Минских соглашений (обновлено)
Фото: Макс Левин

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании.

Об этом он сказал в интервью BBC.

"Это очень непопулярное заявление и, наверное, опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас Минск - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса", - сказал министр.

Он считает, что наличие перспектив у Минских соглашений станет понятным на ближайшем саммите "нормандской четверки".

"Если эта встреча, которая состоится, покажет отсутствие прогресса, это, безусловно, поставит под сомнение возможность достижения мира в минском процессе. Вот когда мы вернемся, тогда и будет правильно спросить нас об этом. И если ничего не привезем, то логичным будет вопрос, насколько этот Минск все еще нам нужен", - сказал Пристайко.

Отвечая на вопрос, есть ли у официального Киева альтернатива Минским договоренностям, глава МИДа отметил, что у Киева есть видение нескольких возможных вариантов.

"Например, если не Минск, то нам тогда нужно обращаться за миротворческой миссией, точнее peacekeeping - миссией по поддержанию мира", - сказал Пристайко.

"...И это возможно апгрейд Минска в новом формате. То есть если мы видим, что что-то не срабатывает, тогда, наверное, надо обращаться за помощью третьей силы. Хотя разговоры эти ведутся еще с 2015 года, но до сих пор Россия как член Совета безопасности ООН не позволяла такую миссию. Более того, они вносили свой вариант - вы помните - разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения. Нас это не устраивает. А вот компромиссный вариант - например, миротворцы на линии между Украиной и Россией, - нас устроил бы", - добавил министр иностранных дел.

Напомним, что еще летом в команде Зеленского заявляли о намерении полностью реализовать Минские соглашения.

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