НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Сторонники Брексит победили. Расследование о российском вмешательстве нивелировано
Сторонники Брексит победили. Расследование о российском вмешательстве нивелировано
Смолий прервал заграничную командировку после задержаний банкиров НАБУ
Смолий прервал заграничную командировку после задержаний банкиров НАБУ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
ГлавнаяОбществоВойна

В Петровском началось разминирование территорий

На этой уйдет до семи суток. 

В Петровском началось разминирование территорий
Фото: EPA/UPG

На участке разведения сил и средств в Петровском Донецкой области 13 ноября началось разминирование территорий. На это уйдет до семи суток, сообщил УНИАН начальник пресс-центра штаба Операции Объединенных сил Андрей Агеев. 

"Сегодня началась в 12.00 практическая фаза разминирования на участке № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское", - заявил он.

Контролируемые Россией войска также приступили к разминированию. 

"Согласно подтверждению ОБСЕ, мероприятия по разминированию проходят зеркально. Они заверяют, что противник с той стороны также проводит соответствующие мероприятия по разминированию своей части участка", - подчеркнул Агеев.

Напомним, что возле населенных пунктов Петровское и Богдановка в Волновахском районе Донецкой области 9 ноября началось разведение сил и средств. 11 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что боевики пытаются сорвать процесс разведения войск в Петровском.

11 ноября в штабе ООС сообщили о завершении практической части отвода сил и средств на участке Богдановка-Петровское.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также