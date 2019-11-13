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Чиновники Броварского района раздали 18 гектаров земли в зоне прохождения Большой кольцевой дороги

Прокуратура просит суд отменить эти решения.

Чиновники Броварского района раздали 18 гектаров земли в зоне прохождения Большой кольцевой дороги
Фото: Сергей Нужненко

Прокуратура Киевской области обжаловала в суде распоряжение Броварской райгосадминистрации о передаче физическим лицам 18 га земли в зоне размещения Большой кольцевой автомобильной дороги.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

"Установлено, что в 2007 году Киевской областной государственной администрацией был утвержден протокол согласования генерального направления прохождения Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева, в том числе, на окраине Броварского района", - говорится в сообщении.

Согласно протоколу, главам районных госадминистраций вместе с районными советами необходимо было наложитть временные ограничения на земельные участки вдоль направления прохождения трассы - из расчета 250 м в обе стороны.

"Однако, вопреки требованиям законодательства, на основании распоряжения председателя Броварской РГА в собственность физическим и юридическим лицам отведены земельные участки площадью 18 га, находящихся в коридоре прохождения Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева и попадают непосредственно в зону размещения самой автодороги. Исходя из вышеизложенного, прокуратурой в суд направлен иск об отмене вышеуказанного распоряжения райгосадминистрации и государственных актов на землю", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается также, что действия чиновников документирует Служба безопасности и прокуратура документируют противоправные действия чиновников Киевской городской госадминистрации при реализации проекта "Строительство Большой Окружной дороги".

Напомним, в конце октября Мэр Киева Виталий Кличко объявил о завершении строительства участка Большой Окружной дороги от проспекта Маршалла Рокоссовского до улицы Семьи Кульженко. Движение по нему было открыто 1 ноября.

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