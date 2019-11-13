В четверг в Киеве максимум +12, без осадков

14 ноября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью местами, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +9…+16 градусов.

В Карпатах небольшой дождь, температура ночью +2…+7 градусов, днем +6…+11 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +7…+13 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +7…+13 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +6…+12 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+11 градусов, днем +10…+16 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.