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​Во вторник в Киеве без осадков, максимум +11

Ночью и утром обещают туман. 

​Во вторник в Киеве без осадков, максимум +11
Фото: Макс Требухов

12 ноября в Киеве переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +9…+11 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +9…+15 градусов.

В Карпатах без осадков, ночью и утром местами туман, температура ночью 0…-5 градусов, днем +8…+13 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +6…+13 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью в Винницкой и Черкасской областях +1…+7 градусов, на остальной территории +3…+9 градусов, днем +7…+15 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +9…+15 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +12…+19 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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