Фанаты клуба Реброва с нацистской символикой напали на болельщиков московского ЦСКА
Фанаты клуба Реброва с нацистской символикой напали на болельщиков московского ЦСКА
Пятимесячная карьера Бухарева при Зеленском закончилась увольнением с военной службы
Пятимесячная карьера Бухарева при Зеленском закончилась увольнением с военной службы
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Зеленский поручил написать закон со стандартами новостей, но в Кабмине назвали это недоразумением (обновлено)
Зеленский поручил написать закон со стандартами новостей, но в Кабмине назвали это недоразумением (обновлено)
Возможность прохода
Возможность прохода
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Богдан: до 1917 года в Украине было 70 млн человек
Богдан: до 1917 года в Украине было 70 млн человек
Известный в РФ историк убил и расчленил свою студентку
Известный в РФ историк убил и расчленил свою студентку
В Польше по запросу России задержали заместителя главы "УНА-УНСО"
В Польше по запросу России задержали заместителя главы "УНА-УНСО"
ГлавнаяОбществоЖизнь

​В понедельник в Киеве сохранится теплая погода с небольшим дождем

Температура днем - до +15 градусов.

​В понедельник в Киеве сохранится теплая погода с небольшим дождем
Фото: Макс Требухов

11 ноября в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, днем без осадков, ночью и утром небольшой дождь, ветер западный, 5-10 м/с.Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +13…+15 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер западный, 5-10 м / с., температура воздуха ночью +6..+12, днем +8..+16. В Карпатах ночью и утром дождь, днем без осадков; ночью и утром местами туман; температура воздуха ночью +3..+8, днем +7..+12.

На севере облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков.Ночью и утром местами туман, ветер западный, 5-10 м / с., температура воздуха ночью +6..+12, днем +9..+15.

В центре облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью +7..+13, днем +11..+17.

На востоке – облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м / с., температура воздуха ночью +5..+10, днем +9..+15.

На юге - облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с., температура воздуха ночью +7..+13, днем +14..+20. В Крыму – облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Українські новини"
Темы:
Новости по теме:

Читайте также