​В понедельник в Киеве сохранится теплая погода с небольшим дождем

11 ноября в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, днем без осадков, ночью и утром небольшой дождь, ветер западный, 5-10 м/с.Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +13…+15 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер западный, 5-10 м / с., температура воздуха ночью +6..+12, днем +8..+16. В Карпатах ночью и утром дождь, днем без осадков; ночью и утром местами туман; температура воздуха ночью +3..+8, днем +7..+12.

На севере облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков.Ночью и утром местами туман, ветер западный, 5-10 м / с., температура воздуха ночью +6..+12, днем +9..+15.

В центре облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью +7..+13, днем +11..+17.

На востоке – облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м / с., температура воздуха ночью +5..+10, днем +9..+15.

На юге - облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с., температура воздуха ночью +7..+13, днем +14..+20. В Крыму – облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман.