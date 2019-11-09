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В Киеве на Сырце автомобиль полиции врезался в такси, пострадали три человека

Среди госпитализированных - сотрудница полиции.

Фото: Виталий Мирошниченко

В субботу вечером на перекрестке улиц Щусева и Берлинского в Киеве полицейский автомобиль Renault врезался в такси Audi. В результате происшествия пострадали три человека.

Как сообщает корреспондент LB.ua, удар был такой силы, что сотрудница полиции женщина-полицейская выпала из авто. На место происшествия оперативно прибыли несколько бригад "скорой помощи", одна из которых забрала пострадавшую в больницу.

Также были госпитализированы женщину с ребенком, которые находились в Audi.

Фото: Виталий Мирошниченко

Водителю такси и другому полицейскому оказали первую медицинскую помощь на месте.

Фото: Виталий Мирошниченко

Водитель Audi рассказал, что двигался на разрешающий сигнал светофора, тогда как полицейские ехали с включенными маячками, но без сирены, на запрещающий.

На месте происшествия работала следственная группа, которая выясняет обстоятельства аварии.

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Виталий Мирошниченко
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