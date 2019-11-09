Командование ООС сомневается в разведении на новых участках зимой

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Разведения сил и средств на новых участках зимой проводиться, скорее всего, не будут.

Об этом сказал заместитель командующего Операции объединенных сил Богдан Бондарь.

"Сейчас мы входим в такой сложный период, что погодные условия не всегда нам будут позволять подготовить новые позиции. Кроме того, если будет мороз, то запрещено убирать минно-взрывные ограждения. То есть мы не можем проводить мероприятия по разминированию — это запрещено протоколом. Поэтому сложно сказать", - сказал он на брифинге в субботу.

Еще осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь.

Отвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года. У Станицы Луганской разведение сил не состоялось из-за обстрелов, а возле Золотого и Петровского стороны вернулись на ранее занимаемые позиции.

В 2019 году разведение начали заново. Оно уже произошло на двух участках - №1 в районе поселка Станица Луганская и №2 в районе города Золотое Луганской области.

9 ноября началось разведение на участке №3 возле Петровского и Богдановки в Донецкой области.