Боевики подали сигнал о готовности разведения сил в Петровском

ОБСЕ на подконтрольной Украине территории в районе Богдановки, 9 ноября 2019

Представители ОРДО дали сигнал о готовности к финализации процесса разведения сил и средств в Петровском, сообщает подконтрольное боевикам агентство "ДАН".

Российский "Интерфакс" пишет, что представители "ДНР" в Петровском запустили ракетницу белого цвета, что служит условным сигналом о готовности приступить к разведению.

Ранее белую ракетницу запустили украинские военные.

В субботу в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили, что украинская сторона готова приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское в 12:00 при условии зеркальных действий.

Напомним, разведение сил возле Петровского неоднократно откладывали из-за обстрелов боевиков. Разведение сил в Золотом завершилось 1 ноября.