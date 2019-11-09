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На Донбассе произошло 11 обстрелов, один военный получил ранения

Оккупанты открывали огонь из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

На Донбассе произошло 11 обстрелов, один военный получил ранения
Фото: Олена Максименко

В пятницу, 8 ноября, боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из БМП, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела: неподалеку Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов, у Лебединского - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов, вблизи Гнутово - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Восемь обстрелов оккупанты совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": у Орехова - из вооружения БМП-2, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Луганского - из автоматических гранатометов, в районе Золотого (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия, у Железного - из крупнокалиберных пулеметов, дважды неподалеку Зайцевого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку от Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов, у Крымского - из пушек БМП-1 и БМП-2, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

За прошедшие сутки, 8 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил.

Напомним, вчера от ранений полученных накануне в больнице скончался боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин.

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