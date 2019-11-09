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​58% жителей ОРДЛО назвали себя гражданами Украины, но только 5% хотят быть частью страны "как прежде"

Подавляющее большинство хочет в состав России. 

​58% жителей ОРДЛО назвали себя гражданами Украины, но только 5% хотят быть частью страны "как прежде"
Фото: NewsONE

57,8% жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей назвали себя гражданами Украины, но при этом только 5,1% желают "быть частью Украины как прежде".

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на социологический опрос компании "Нью Имидж Маркетинг Групп", проведенный с 7 по 31 октября. Методом face-to-face опросили 1606 респондентов: 800 - в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Менее одной пятой жителей ОРДЛО - 18,5% - видят будущее своей малой родины в Украине (как прежде или с особым статусом). Независимости хотят тоже не очень много респондентов - 16,2%.

Подавляющее большинство жителей ОРДЛО - 64,3% - видят эту часть Донбасса в составе России. 

В то же время более 42% проживающих за линией фронта, никогда не думали о возможности получить российский паспорт. 34,2%  признали, что хотели бы иметь у себя красную российскую книжку, а у 7,4% - российский паспорт уже есть.

Исследование проводилось по заказу "Украинского института будущего" и "Зеркала недели. Украина".

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