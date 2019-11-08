В Житомире вынесли приговор грабителям, избившим до смерти израильского раввина

Обвиняемые получили от 7 до 11 лет с пересчетом по "закону Савченко".

Королёвский районный суд Житомира 28 октября вынес приговор четырем грабителям, которые жестоко избили на автовокзале израильского раввина Менахема Менделя Дейча.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Их признали виновными по ч. 4 ст. 187 - разбой с нанесением тяжких телесных повреждений.

Самый большой срок получил мужчина 1976 года рождения, ранее неоднократной судимый. Его приговорили к 11 годам лишения свободы. Еще один обвиняемый 1995 года рождения получил 9 лет. Две девушки 2000 и 2001 годов рождения получили по 7 лет.

Срок наказания будет считаться с 16 октября 2016 года, при этом по "закону Савченко" день предварительного заключения засчитан как два дня лишения свободы.

Суд установил, что 6 октября 2016 года подсудимые собрались возле автовокзала в Житомире, чтобы кого-то ограбить.

Там к одной из несовершеннолетних девушек подошел раввин, между ними завязался разговор, во время которого мужчина предложил оказать ему интимные услуги за 500 гривен. Когда они отошли в сторону, на раввина напали товарищи девушки. Израильтянина повалили на землю и начали избивать ногами по голове.

Потом грабители забрали iPhone 6s и 60 долларов, которые нашли в карманах жертвы, и ушли.

Пострадавшего доставили в местную больницу с черепно-мозговой травмой и ушибами головного мозга, а затем после операции отправили на лечение в Израиль. Там раввин умер через несколько месяцев, не приходя в сознание.