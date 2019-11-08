Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Зеленский уволил Бухарева с должности первого замглавы СБУ и назначил вместо него Нескоромного
Зеленский уволил Бухарева с должности первого замглавы СБУ и назначил вместо него Нескоромного
"Схемы" рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому
"Схемы" рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому
Институт электросварки заявил о серьезной коррозии конструкций моста Патона
Институт электросварки заявил о серьезной коррозии конструкций моста Патона
На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes (Обновлено)
На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes (Обновлено)
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
ГлавнаяОбществоПроисшествия

ФСБ пыталась завербовать украинца, приехавшего в РФ к родственникам

Спецслужба РФ применяла угрозы и шантаж при процессе вербовки.

ФСБ пыталась завербовать украинца, приехавшего в РФ к родственникам
Фото: СБУ

СБУ установила, что житель одного из пограничных населенных пунктов Черниговской области, во время поездки в РФ к родственникам, попал в поле зрения ФСБ, которая пыталась его завербовать. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Представители спецслужбы страны-агрессора, применяя угрозы и шантаж, привлекли нашего соотечественника к негласному сотрудничеству. Они заставили мужчину подписать письменное обязательство о сотрудничестве с ФСБ РФ. Ему был присвоен псевдоним и отработаны задачи по сбору информации о режиме охраны и личном составе военных объектов на территории региона", - сказано в сообщении.

Согласно предоставленным инструкциям, передавать собранные разведданные мужчина должен был во время следующих визитов в Россию. Осознавая противоправность такого сотрудничества и его негативные последствия после возвращения домой, украинец обратился в СБУ.

Он дал показания об обстоятельствах вербовки и отработанных ему разведывательных заданиях.

С учетом того, что мужчина не выполнил задания ФСБ и добровольно сообщил правоохранителям о попытке вербовки, суд освободил его от уголовной ответственности согласно ч. 2 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Контрразведка СБУ предостерегла, что в зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находится очень широкий круг наших соотечественников.

Напомним, 6 ноября в Борисполе СБУ задержала 6 человек по попытку контрабанды в РФ комплектующих для военных самолетов Су-27 и ТУ-22. Контрабандисты продавали эти запчасти через третьи страны, откуда их сообщники направляли грузы в РФ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также