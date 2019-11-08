Зеленский уволил Бухарева с должности первого замглавы СБУ и назначил вместо него Нескоромного

Президент Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины - начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и назначил вместо него Дмитрия Нескоромного.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Освободить Бухарева Владислава Викторовича от должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе № 823/2019 от 8 ноября.

Другим указом Зеленский назначил первым замглавы СБУ начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Дмитрия Нескоромного, который ранее занимал пост замглавы СБУ.

"Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа № 827/2019.

Также президент уволил с должностей заместителей руководителя СБУ Вадима Пояркова и Анатолия Дублика.

Указом № 828/2019 Зеленский назначил на должность заместителя главы СБУ Владимира Горбенко.

Напомним, 12 сентября Зеленский назначил главного разведчика Бухарева первым заместителем главы СБУ.