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Зеленский принял верительные грамоты от послов четырех стран и ЕС

Послы Швеции, Швейцарии, Грузии, Мексики и Евросоюза приступили к объязанностям.

Зеленский принял верительные грамоты от послов четырех стран и ЕС
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Королевства Швеция Тобиаса Тиберга, Швейцарской Конфедерации Клода Вильде, Грузии Теймураза Шарашенидзе, Мексиканских Соединенных Штатов Ольги Беатрис Гарсия Гийена и Европейского Союза Матти Маасикаса.

Фото: president.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба главы украинского государства.

Владимир Зеленский поблагодарил шведского посла Тобиаса Тиберга за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул важность сохранения положительной динамики, достигнутой в двусторонней торговле.

Владимир Зеленский и посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг
Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский и посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг

Президент выразил благодарность за поддержку в вопросе восстановления инфраструктуры Донбасса и подчеркнул готовность к продолжению результативного диалога с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

"Украинская сторона ожидает поддержки со стороны Швеции проектов, направленных на повышение энергоэффективности, улучшение состояния окружающей среды, внедрение переработки отходов в Украине", - говорится в сообщении.

Во время встречи с послом Швейцарской Конфедерации в Украине Клодом Вильде президент отметил приоритетность развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Глава государства поблагодарил за поддержку и помощь, которую оказывает Украине Швейцария, положительно отметив готовность швейцарской стороны принять Международную конференцию по реформам в Украине в 2021 году.

Владимир Зеленский и посол Швейцарии в Украине Клод Вильде
Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский и посол Швейцарии в Украине Клод Вильде

Владимир Зеленский возобновил приглашение Федеральном Президенту Швейцарии осуществить визит в Украину.

Во время разговора с послом Грузии в Украине Теймуразом Шарашенидзе президент отметил стратегический характер украинского-грузинских отношений. Была подчеркнута важность продолжения конструктивного взаимодействия в рамках международных организаций и координации совместных усилий на пути к европейской и евроатлантической интеграции Украины и Грузии.

Владимир Зеленский и посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе
Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский и посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе

Отдельное внимание было уделено подготовке мероприятий на высоком уровне в рамках председательства Украины в Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ в 2019 году.

С послом Мексиканских Соединенных Штатов Ольгой Беатрис Гарсия Гийена глава государства обсудил меры по активизации политического диалога, взаимодействие в рамках международных организаций, развитие сотрудничества в торгово-экономической и других сферах.

Отдельно было уделено внимание перспективам установления безвизового режима между Украиной и Мексикой.

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский поблагодарил главу представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикаса за поддержку Украины со стороны ЕС. Отмечен важный вклад Евросоюза в процесс реформирования украинского государства.

"Президент подчеркнул, что европейская интеграция и эффективное выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС является стратегическим приоритетом для Украины. Отмечена готовность нашей страны работать над дальнейшим углублением секторальной интеграции с Европейским Союзом в сферах энергетики, цифровой экономики, таможенного сотрудничества, содействия торговле, а также юстиции и внутренних дел", - сообщает пресс-служба Зеленского.

Владимир Зеленский и посол ЕС в Украине Матти Маасикас
Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский и посол ЕС в Украине Матти Маасикас

Украинская сторона ожидает, что вопрос сотрудничества с Украиной будет среди приоритетов нового руководства Европейского совета и Европейской комиссии, отмечается в сообщении.

Президент Украины подчеркнул необходимость сохранения солидарной позиции ЕС в поддержку Украины в противодействии российской агрессии.

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