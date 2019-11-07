Формируя систему терробороны, Украине стоит обратиться к зарубежному опыту, - вице-президент Института Горшенина

"Нужно иметь не просто партизанские войска, а слаженные подразделения".

По словам вице-президента Института Горшенина Виктора Соколова, Украине придется крайне непросто в обычном конвенциальном столкновении с Российской Федерацией, поэтому большое внимание следует уделять гибридным и асимметричным методам, в частности - формированию системы территориальной обороны.

Об этом он заявил в ходе круглого стола "Развитие территориальной обороны Украины: пути и возможности усиления потенциала", организованного Институтом Горшенина совместно с Украинским институтом исследований безопасности.

“В истории есть хорошие примеры того, как страны с несоизмеримо меньшими вооруженными силами могли противостоять более вооруженному противнику. Например, это Зимняя война 1939-1940 гг. между Финляндией и СССР. Бои продолжались 105 дней, но благодаря тому, что у Финляндии была хорошо организована оборона, в том числе и территориальная, ей удалось противостоять армии СССР. В первую очередь, успешная оборона финнов объясняется, высоким боевым духом финской армии. Несмотря на большие потери, этот дух сохранился до конца войны.

Можно также вспомнить об опыте Израиля, который в 50-х годах прошлого века был государством, с небольшой армией, которой изначально было сложно было противостоять армиям Египта и Сирии. Поэтому основная ставка была сделана именно на ассиметрию, в частности на развитие подразделений терробороны”, - подчеркнул вице-президент Института Горшенина.

Виктор Соколов также добавил, что командовать подразделениями терробороны должны люди, уже имеющие боевой опыт.

“Украине, чтобы противостоять вооруженной агрессии, нужно иметь не просто партизанские войска, а хорошо сформированные, слаженные подразделения, с хорошей координацией и связью. И лучше, если такими подразделениями будут командовать люди, которые уже имеют боевой опыт, знают, как организовать оборону и как противостоять диверсионно-разведывательным группам”, - сказал Виктор Соколов.