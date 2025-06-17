Кабмін оприлюднив постанову про створення груп ППО у громадах

В уряді роз’яснили, кого прийматимуть у такі групи і хто фінансуватиме озброєння.

На сайті Кабміну з’явився текст постанови «Про реалізацію експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення груп протиповітряної оборони».

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Відповідно до постанови, у громадах утворюють групу протиповітряної оборони - підрозділ добровольчого формування для посилення ППО. Він має виявляти, спостерігати, оповіщати і збивати загрози, використовуючи для цього БпЛА або пілотовані повітряні судна.

Цю групу ППО створює командир добровольчого формування територіальної громади в структурі добровольчого формування територіальної громади за погодженням з командуванням відповідної військової частини Сил територіальної оборони.

Ініціювати утворення груп протиповітряної оборони у структурі добровольчих формувань ОТГ на відповідній території можуть військові адміністрації.

До складу таких груп включають за письмовими заявами членів добровольчих формувань громад, які відповідно не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та пройшли відповідну підготовку. Якщо така людина стала членом групи, то обов’язково вноситься умова про заборону направлення цієї особи для виконання бойових чи інших завдань, крім здійснення заходів з протиповітряної оборони, передбачених експериментальним проєктом.

Забезпечення групи ППОи зброєю, боєприпасами тощо здійснюється військовою частиною Сил територіальної оборони ЗСУ або військовою частиною Повітряних Сил ЗСУ відповідно до порядку Міноборони.

Групи мають право на використання технічних засобів для виявлення і знищення російських безпілотних літальних апаратів, отриманих відповідними військовими частинами Сил територіальної оборони ЗСУ від підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також фізичних осіб на благодійній основі або на умовах тимчасового безоплатного користування.

Щодо виплат додаткової винагороди, то члени груп ППО дотримують кошти з місцевих бюджетів у розмірі 100 тис. гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у заходах з ППО на підставі наказу командира військової частини.