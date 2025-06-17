Британія запровадила нові санкції проти Росії

Прем’єр Кір Стармер оголосив про тиск на тіньовий флот і оборонку РФ.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про новий пакет санкцій проти Росії у межах саміту G7 у Канаді.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Обмеження стосуються 30 осіб у фінансовому, військовому та енергетичному секторах.

«Ці санкції б’ють у саме серце військової машини Путіна, позбавляючи його здатності продовжувати варварську війну проти України», — заявив Стармер.

Під нові санкції потрапили 20 танкерів так званого «тіньового флоту» Росії, а також компанії Orion Star Group LLC і Valegro LLC-FZ, які займались екіпажами й управлінням цих суден.

Крім того, Велика Британія запровадила обмеження проти російського військового агентства GUGI (Головне управління глибоководних досліджень), що відповідає за підводну розвідку. Лондон пояснює цей крок прагненням убезпечити критичну підводну інфраструктуру.

Окремо під санкції потрапили два резиденти Великої Британії — Володимир Приступа та Олег Ткач. Вони нібито через мережу фірм-фантомів постачали до Росії електроніку на понад $120 млн, частина з якої входить до переліку товарів підвищеного пріоритету.

«Ми не допустимо, щоб хтось у Британії допомагав Путіну у веденні незаконної війни. Санкції сьогодні демонструють: сховатися ніде», — підкреслив прем’єр.

За його словами, Британія посилює тиск на тлі відмови Кремля від конструктивного діалогу: «Ми не зупинимось, поки Путін нехтує миром. Росія несе загрозу, яку не можна недооцінювати, тож я зроблю все необхідне для захисту нашої безпеки».