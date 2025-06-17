FT: центральні банки планують збільшити золоті резерви та скоротити доларові запаси

Золото нещодавно обігнало євро, ставши другим за величиною резервним активом у світі після долара США.

Центральні банки очікують продовження закупівель золота цього року та прогнозують, що їхні запаси доларів США зменшуватимуться протягом наступних п'яти років.

Про це пише Financial Times з посиланням на опитування світових валютних органів.

“Геополітичні проблеми, ризик санкцій та побоювання щодо статусу долара США спонукали світові центральні банки здійснювати рекордні закупівлі злитків”, ‒ зазначає видання.

Золото нещодавно обігнало євро, ставши другим за величиною резервним активом у світі після долара США.

Ціни на золото зросли на 30% в з січня та подвоїлися за останні два роки, оскільки глобальна невизначеність та волатильність ринку стимулювали попит інвесторів на злитки.

Рекордні 95% респондентів опитування Всесвітньої рада золота (ВРЗ) очікують, що запаси золота світових центральних банків збільшаться протягом наступних 12 місяців, що є найвищим рівнем з початку щорічного опитування у 2018 році. Тим часом три чверті респондентів очікують, що запаси центральних банків у доларах США зменшаться протягом наступних п'яти років.

Шаокай Фан з ВРЗ сказав: “Настрої дуже сильні, безумовно, серед центральних банків більше впевненості в тому, що весь світ центральних банків купуватиме, і що їхній власний центральний банк може купити”.Деякі центральні банки планують зберігати більше злитків усередині країни, на відміну від Лондона та Нью-Йорка, які є двома найбільшими такими сховищами у світі.

Побоювання щодо можливості центральних банків отримати доступ до золота, що зберігається за кордоном, у разі кризи або у разі санкцій сприяли невеликій, але не незначній тенденції репатріації, однак більше людей зберігають золото всередині країни. Минулого року Індія репатріювала понад 100 тонн золота з Банку Англії, а Центральний банк Нігерії також репатріював частину своїх запасів. Близько 7% респондентів заявили, що планують збільшити внутрішні сховища, що є найвищим рівнем з часів пандемії Covid-19.

В останні місяці непередбачувані коментарі уряду США сприяли занепокоєнню деяких іноземних країн щодо того, чи їхнє золото, що зберігається в США, захищене від політичного втручання. Федеральний резервний банк Нью-Йорка керує золотом, що зберігається в США, від імені іноземних центральних банків. У лютому президент США Дональд Трамп публічно поставив під сумнів, чи могло золото зникнути з Форт-Нокса, де зберігається більшість власних золотих резервів США.

В опитуванні WGC центральні банки заявили, що показники золота в “кризові часи”, відсутність ризику дефолту та його роль як хеджування інфляції були головними причинами для зберігання злитків.

Купівля золота центральними банками прискорилася у 2022 році після вторгнення Росії в Україну та подальших зусиль США щодо виключення Москви з міжнародної платіжної системи. Це спонукало багато центральних банків країн з ринками, що розвиваються, почати швидше диверсифікувати свої активи, відходячи від долара США.