Дослідження: Китай накопичує ядерні боєголовки найшвидше у світі

Китай зараз має щонайменше 600 ядерних боєголовок, і з 2023 року до їхнього арсеналу додається приблизно 100 на рік.

Китай нарощує арсенал ядерних боєголовок швидшими темпами, ніж будь-яка інша країна світу.

Як пише The Guardian, про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI). У документі вказано, що Китай зараз має щонайменше 600 ядерних боєголовок, і з 2023 року до їхнього арсеналу додається приблизно 100 на рік.

За нинішніх темпів зростання Китай може мати 1500 ядерних боєголовок до 2035 року. Це майже стільки ж, скільки Росія та США наразі мають у своєму розпорядженні, готових до використання у короткий термін.

Загальні запаси зброї Росії та США, які включають як готову до використання зброю, так і законсервовані боєголовки, набагато більші. Згідно з дослідженням SIPRI, Росія має 5459 боєголовок, а США – 5177. Ці дві країни володіють близько 90% світових запасів.

Автори звіту зазначили, що щороку демонтується менше боєголовок, тоді як темпи розгортання нової ядерної зброї прискорюються. А Ганс М. Крістенсен, старший науковий співробітник SIPRI, сказав, що епоха скорочення кількості ядерної зброї у світі, яка тривала з кінця холодної війни, добігає кінця.

Згідно з повідомленням, у пустельних полях на півночі Китаю будуються сотні об'єктів для міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) – ракет далекого радіуса дії, що використовуються для доставки ядерної зброї. У трьох гірських районах на сході країни також розміщують шахти для МБР.

У Пекіні поки що ніяк не коментують цей звіт. Речник міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що його країна "завжди дотримувалася ядерної стратегії самооборони" та підтримувала ядерну спроможність "на мінімальному рівні, необхідному для національної безпеки", та не брала участі в гонці озброєнь.

Він також зазначив, що Китай дотримується політики не бути першим, хто застосовує ядерну зброю, і що країна не використовуватиме чи погрожуватиме її застосуванням проти держав, які не мають ядерного озброєння.

Минулого року США схвалили нову ядерну стратегію, яка зосереджена на загрозі з боку Китаю.

Вважається, що Китай має 24 ядерні боєголовки, які вже розміщені на ракетах або на базах з оперативними силами, а це означає, що їх можна розгорнути дуже швидко.

Китайський лідер Сі Цзіньпін розширював ядерний арсенал країни швидше, ніж будь-який інший його попередник. Раніше очільники країни стверджували, що Китаю потрібні лише "скромні резерви", щоб стримувати потенційних супротивників.

Ядерний потенціал Китаю викликає особливе занепокоєння Тайваню, який Китай вважає частиною своєї території. Пекін вирішив "об'єднати" Тайвань з Китайською Народною Республікою, застосувавши силу, якщо необхідно.

Китайські вчені стверджують, що наявність потужного стримуючого фактора, такого як ядерна зброя, може запобігти втручанню будь-якої третьої сторони в конфлікт. Загроза втручання США на підтримку Тайваню є одним із факторів, що стримують війну.