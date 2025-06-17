Посольство США попередило своїх громадян, що не допомагатиме їм виїхати з Ізраїлю

Американське посольство в Єрусалимі попередило, що не допомагатиме своїм громадянам із евакуацією з Ізраїлю. Відповідну заяву воно оприлюднило у вівторок, передає CNN.

Оголошення повідомило усім урядовим співробітникам та їхнім родинам про необхідність переховування. Подібну заяву Штати вже зробили декілька див тому.

"Посольство США станом на зараз не в позиції, аби евакуювати або прямо допомагати американцям у виїзді з Ізраїлю", – йдеться у заяві.

Головний аеропорт Ізраїлю та всі морські порти закриті, авіарейсів з летовища "Бен Гуріон" немає. Посольство припустило, що ті, хто воліє виїхати, може скористатися наземними шляхами через Йорданію або Єгипет, де авіапростір відкритий.