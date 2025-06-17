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Посольство США попередило своїх громадян, що не допомагатиме їм виїхати з Ізраїлю

Головний ізраїльський аеропорт закритий, як і всі порти. 

Посольство США попередило своїх громадян, що не допомагатиме їм виїхати з Ізраїлю
Фото: EPA/UPG

Американське посольство в Єрусалимі попередило, що не допомагатиме своїм громадянам із евакуацією з Ізраїлю. Відповідну заяву воно оприлюднило у вівторок, передає CNN

Оголошення повідомило усім урядовим співробітникам та їхнім родинам про необхідність переховування. Подібну заяву Штати вже зробили декілька див тому. 

"Посольство США станом на зараз не в позиції, аби евакуювати або прямо допомагати американцям у виїзді з Ізраїлю", – йдеться у заяві. 

Головний аеропорт Ізраїлю та всі морські порти закриті, авіарейсів з летовища "Бен Гуріон" немає. Посольство припустило, що ті, хто воліє виїхати, може скористатися наземними шляхами через Йорданію або Єгипет, де авіапростір відкритий. 

  • Повітряні атаки між Ізраїлем та Іраном тривають з 13 червня. Іранські удари, завдані у відповідь на атаки проти ядерних об'єктів, убили в Ізраїлі уже декілька десятків людей.
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