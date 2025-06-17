Трамп закликав усіх у Тегерані евакуюватися

У власній соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп закликав негайно евакуюватися з Тегерана усім, хто перебуває в іранській столиці.

Як пише Reuters, республіканець наголосив, що раз за разом повторював: Іран не може отримати у своє розпорядження ядерну зброю.

Господар Білого дому переконаний, що тепер іранська влада погодиться на підписання нової ядерної угоди зі Сполученими Штатами. На думку Трампа, було б "дурістю" не зробити це.