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Трамп закликав усіх у Тегерані евакуюватися

Президент США впевнений, що Іран підпише ядерну угоду.

Трамп закликав усіх у Тегерані евакуюватися
Пожежа на нафтосховищі в Тегерані внаслідок ізраільського удару
Фото: EPA/UPG

У власній соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп закликав негайно евакуюватися з Тегерана усім, хто перебуває в іранській столиці.

Як пише Reuters, республіканець наголосив, що раз за разом повторював: Іран не може отримати у своє розпорядження ядерну зброю.

Господар Білого дому переконаний, що тепер іранська влада погодиться на підписання нової ядерної угоди зі Сполученими Штатами. На думку Трампа, було б "дурістю" не зробити це.
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