Росія здійснює незаконну перевалку нафти у відкритому морі поблизу Греції, - розвідка

Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
ГоловнаСвіт

Росія здійснює незаконну перевалку нафти у відкритому морі поблизу Греції, - розвідка

Такі операції становлять екологічну загрозу, дозволяють агресору приховувати походження нафти, ухилятися від міжнародного контролю та забезпечувати її постачання до третіх країн в обхід санкцій. 

Росія здійснює незаконну перевалку нафти у відкритому морі поблизу Греції, - розвідка
танкер типу "Афрамакс" ІМО 9247443
Фото: War&Sanctions

Із липня 2024 року танкер типу "Афрамакс" ІМО 9247443, без західного страхування, здійснює незаконне перевантаження нафти між танкерами просто у відкритому морі поблизу узбережжя Греції та Кіпру.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. 

"Такі операції становлять екологічну загрозу, дозволяють агресору приховувати походження нафти, ухилятися від міжнародного контролю та забезпечувати її постачання до третіх країн в обхід санкцій", - зазначається в повідомленні.

На платформі War&Sanctions ГУР публікує дані про судно ІМО 9247443, яке Росія використовує як плавучий перевантажувальний хаб для постачання підсанкційної нафти. Крім цього, оприлюднено дані про 159 нафтових танкерів, більшість із яких входить до так званого “тіньового флоту” РФ, а також інформацію про 55 капітанів цього флоту.

Загалом у базі порталу оприлюднені дані про 577 таких нафтотанкерів. Загальний дедвейт ідентифікованих суден перевищує 63 мільйони метричних тонн.

"На четвертому році повномасштабного вторгнення експорт нафти й газу залишається ключовим джерелом наповнення бюджету РФ. За оцінками, третина цих доходів у 2025 році спрямовується на фінансування війни проти України", - наголосили в ГУР.

"Тіньовий флот" також активно використовує високоризикові практики в морській логістиці, включаючи вимкнення автоматичних систем ідентифікації, спуфінг навігаційних даних, перевалку нафти в нічний час без освітлення, використання прапорів зручних юрисдикцій, а також реєстрацію підставних компаній. Це створює серйозні загрози для екологічної безпеки, особливо з огляду на технічний стан старих суден "тіньового флоту" та відсутність страхування. Вони можуть призвести до масштабних аварій і екологічних катастроф поблизу берегів країн Європейського Союзу.

Окрім ухилення від санкцій, "тіньовий флот" використовується Росією як елемент гібридної війни. Встановлено випадки участі таких суден у розвідувальних і диверсійних операціях, зокрема в Балтійському морі.

ГУР наголошує на необхідності посилення санкційного тиску на російську економіку, зокрема:

  • зниження граничної ціни на нафту й нафтопродукти;
  • відмову країн G7 і ЄС від імпорту нафтопродуктів, вироблених із російської сировини;
  • заборону на проведення STS-операцій у територіальних водах країн G7 і ЄС;
  • посилення контролю за страховим покриттям суден на західному ринку;
  • введення повної заборони на імпорт російського СПГ та трубопровідного палива.

Раніше президент Володимир Зеленський відзначив підготовку 18-го пакета санкцій ЄС для Росії і наголосив на посилення санкційного тиску на російську нафту.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies