Росія здійснює незаконну перевалку нафти у відкритому морі поблизу Греції, - розвідка

Такі операції становлять екологічну загрозу, дозволяють агресору приховувати походження нафти, ухилятися від міжнародного контролю та забезпечувати її постачання до третіх країн в обхід санкцій.

Із липня 2024 року танкер типу "Афрамакс" ІМО 9247443, без західного страхування, здійснює незаконне перевантаження нафти між танкерами просто у відкритому морі поблизу узбережжя Греції та Кіпру.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Такі операції становлять екологічну загрозу, дозволяють агресору приховувати походження нафти, ухилятися від міжнародного контролю та забезпечувати її постачання до третіх країн в обхід санкцій", - зазначається в повідомленні.

На платформі War&Sanctions ГУР публікує дані про судно ІМО 9247443, яке Росія використовує як плавучий перевантажувальний хаб для постачання підсанкційної нафти. Крім цього, оприлюднено дані про 159 нафтових танкерів, більшість із яких входить до так званого “тіньового флоту” РФ, а також інформацію про 55 капітанів цього флоту.

Загалом у базі порталу оприлюднені дані про 577 таких нафтотанкерів. Загальний дедвейт ідентифікованих суден перевищує 63 мільйони метричних тонн.

"На четвертому році повномасштабного вторгнення експорт нафти й газу залишається ключовим джерелом наповнення бюджету РФ. За оцінками, третина цих доходів у 2025 році спрямовується на фінансування війни проти України", - наголосили в ГУР.

"Тіньовий флот" також активно використовує високоризикові практики в морській логістиці, включаючи вимкнення автоматичних систем ідентифікації, спуфінг навігаційних даних, перевалку нафти в нічний час без освітлення, використання прапорів зручних юрисдикцій, а також реєстрацію підставних компаній. Це створює серйозні загрози для екологічної безпеки, особливо з огляду на технічний стан старих суден "тіньового флоту" та відсутність страхування. Вони можуть призвести до масштабних аварій і екологічних катастроф поблизу берегів країн Європейського Союзу.

Окрім ухилення від санкцій, "тіньовий флот" використовується Росією як елемент гібридної війни. Встановлено випадки участі таких суден у розвідувальних і диверсійних операціях, зокрема в Балтійському морі.

ГУР наголошує на необхідності посилення санкційного тиску на російську економіку, зокрема:

зниження граничної ціни на нафту й нафтопродукти;

відмову країн G7 і ЄС від імпорту нафтопродуктів, вироблених із російської сировини;

заборону на проведення STS-операцій у територіальних водах країн G7 і ЄС;

посилення контролю за страховим покриттям суден на західному ринку;

введення повної заборони на імпорт російського СПГ та трубопровідного палива.

Раніше президент Володимир Зеленський відзначив підготовку 18-го пакета санкцій ЄС для Росії і наголосив на посилення санкційного тиску на російську нафту.