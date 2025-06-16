Розвідка: РФ планує незабаром оприлюднити фейкові списки, які стосуються обмінів

Росія планує наступного тижня кульмінацію дискредитаційної кампанії проти України у контексті обмінів. Зокрема йдеться про "вкид" фейкових списків начебто ідентифікованих загиблих українських військових та цивільних.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

Там зазначають, що рішення про початок кампанії було прийнято особисто президентом Російської Федерації, а за координацію дій посадовців та миттєве «реагування» російських медіа відповідає один із перших заступників глави Адміністрації президента РФ.

"Мета кампанії очевидна – спровокувати обурення українського суспільства (військових та їхніх родин) діями української влади, деморалізувати суспільство, одночасно дискредитувавши Україну перед міжнародною спільнотою, як сторону, що не дотримується взятих на себе зобов’язань", – наголошує розвідка.

Також повідомляють про те, що у кампанії в російськомовному інфопросторі по-максимуму задіяний увесь пул прокремлівських ресурсів: Маргарити Симоньян та Володимира Соловйова до різного роду воєнкорів та блогерів. Вони постійно продукують емоційно заряджений контент, маніпулюють статистичними даними, а будь-які технічні затримки у процесі обмінів одразу та безапеляційно трактують як свідомі дії української влади та небажання повертати своїх громадян.

"У кампанію включились проросійські проксі – маргінальні європейські інформаційні ресурси: угорські видання Magyar Nemzet та Magyar Hírlap, чеське CZ24.news, словацьке Jednotné Slovensko та франкомовне Réseau International", – попередила розвідка і додала, що завданням цих видань є поширення російських наративів та нав’язування російського трактування обміну, що триває. Серед таких наративів є: "Україна відмовляється приймати тіла своїх загиблих", "в Україну досі не повернуто тіла майже шести тисяч солдатів", "родичам загиблих доведеться ще чекати через бездіяльність української влади".

Кульмінація кампанії запланована на останні дні обмінів (попередньо 20 червня). Фінальною частиною цього має стати навмисне вкидання в ЗМІ викривлених (неправдивих) списків нібито ідентифікованих росіянами загиблих українських військових і цивільних. У такий спосіб Росія сподівається спровокувати хвилю паніки й обурення в українському суспільстві та перекласти на українську владу відповідальність за скоєні злочини.