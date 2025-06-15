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Дрони атакували зону заводу з виробництва "Шахедів" у Татарстані

У Татарстані оголосили режим безпілотної небезпеки, а в аеропортах Казані та Нижньокамська було введено режим "Килим".

Дрони атакували зону заводу з виробництва "Шахедів" у Татарстані
Фото: скріншот

Безпілотники атакували особливу економічну зону промислово-виробничого комплексу "Алабуга" у Татарстані РФ, де виготовляють "Шахеди".

Про це пише "Мілітарний".

Безпілотники були помічені в районах Чистополя та Єлабуги. Уранці у Татарстані оголосили режим безпілотної небезпеки, а в аеропортах Казані та Нижньокамська було введено режим "Килим", за якого припиняється приймання літаків.

Як пише видання, до виробничих цехів ударні безпілотники не дісталися — їх було збито на підході до Єлабуги. Водночас уламками пошкоджено кілька автомобілів.

У Єлабузі розташований російський військовий завод, збудований у 2023 році в особливій економічній зоні "Алабуга". Там виготовляють ударні безпілотники за іранською технологією. А також випускають і розвідувальні дрони.

Завод безпілотників у спеціальній економічній зоні "Алабуга" щороку випускає тисячі ударних дронів типу Shahed, використовуючи іранські технології.

Відповідно до контракту між російськими керівниками заводу та їхніми іранськими партнерами, завод мав випускати 6000 ударних безпілотників Shahed на рік.

За інформацією Astra, унаслідок вибухів є загиблий і 13 постраждалих. Також із економічної зони "Абалуга" оголошено евакуацію. 
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