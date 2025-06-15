15 червня у межах чергового етапу репатріаційних заходів в Україну повернули тіла ще 1200 загиблих військових.

Фото: Коордштаб

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

В Україну повернули ще 1200 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям.

Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Фото: Коордштаб

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.