На Нікопольщині через російські обстріли пошкоджене підприємство

Уночі сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 4 БпЛА та крилату ракету.

Уночі російська армія атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області. Унаслідок ударів пошкоджене приватне підприємство.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Нікопольщина перебувала під вогнем ворожої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Ввечері й вночі агресор тероризував Червоногригорівську, Покровську, Марганецьку громади", — ідеться у повідомленні.

Через обстріли на території приватного підприємства виникла пожежа, яку приборкали рятувальники. Пошкоджені сонячні панелі та легкова автівка. Понівечені також два приватні будинки, зачепило й газогін.

Ніхто з людей не постраждав.

Уночі сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 4 БпЛА та крилату ракету.