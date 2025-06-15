На Нікопольщині через російські обстріли пошкоджене підприємство

Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
ГоловнаСуспільствоВійна

На Нікопольщині через російські обстріли пошкоджене підприємство

Уночі сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 4 БпЛА та крилату ракету.

На Нікопольщині через російські обстріли пошкоджене підприємство
Фото: Сергій Лисак

Уночі російська армія атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області. Унаслідок ударів пошкоджене приватне підприємство.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Нікопольщина перебувала під вогнем ворожої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Ввечері й вночі агресор тероризував Червоногригорівську, Покровську, Марганецьку громади", — ідеться у повідомленні.

Через обстріли на території приватного підприємства виникла пожежа, яку приборкали рятувальники. Пошкоджені сонячні панелі та легкова автівка. Понівечені також два приватні будинки, зачепило й газогін.

Ніхто з людей не постраждав.

Уночі сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 4 БпЛА та крилату ракету.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies