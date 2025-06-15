Уночі росіяни атакували Полтавщину ракетами і дронами. Є пошкодження енергетичної інфраструктури

У ніч на 15 червня російська армія завдала комбінованого удару по Полтавській області. Під ударом опинилася Кременчуцька громада.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Сьогодні вночі ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА. Більшість ворожих цілей була знищена силами та засобами ППО", — ідеться у повідоленні.

У Кременчуцькій громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

Пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач.

Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС.

Під воожий обстріл потрапила Чутівська громада. там через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки та автівки.

Обійшлося без постраждалих.